La Cerdanya assumeix les restriccions de l'activitat pel risc elevat de transmissió

La Cerdanya ha estrenat aquest dijous com a part del guió previst les noves directrius del Govern pel que fa a la lluita contra la pandèmia, les quals passen per la recomanació de no moure's més enllà de l'imprescidible, no fer trobades socials i un ús limitat dels serveis de restauració. La comarca es troba en una situació de limitació d'activitats comercials i lúdiques per l'alta incidència de casos i el risc elevat de transmissió. Les últimes dades indiquen que ara és de 1.994,2 punts, i veníem d'un nivell de 2.081. En casos, la segona setmana de setembre se'n van detectar 71 i en la tercera, 113.

Els ajuntaments, Salut i Protecció Civil han redoblat els esforços per reduir els nivells de rebrot. Hi ha hagut crides als barcelonins, molts dels quals tenen 4 dies de festa pel pont de la Mercè, perquè no visitin la comarca. I ahir hi havia alguns cases d'estiueig obertes, però la presència de forans era moderada. Les principals vies d'accés a la vall no van presentar retencions.

Els principals sectors econòmics de la comarca s'han pres les noves mesures restrictives amb resignació, i molts botiguers, restauradors i hotelers s'han mostrat comprensius davant la prioritat absoluta: la salut.

A mig matí d'ahir, mentre l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, atenia els mitjans de comunicació un darrere l'altre a la plaça de l'Ajuntament, Anna Guiau, que s'ho mirava des de la seva creperia La llaminera, explicava que «tenim poca gent». I afegia que «reduir a la meitat la terrassa i reduir la capacitat a dins no sé si permetrà tenir obert, la cosa està delicada; hem estat dos mesos i mig sense guanyar res, l'agost va ser molt fort, però ara serà el moment de prioritzar la salut, potser serà el moment de fer vacances». No era l'única que pensava que les properes setmanes, abans de la temporada d'hivern, pot ser un bon moment per aturar l'activitat.

Els focus de la crisi sanitària es van centrar ahir en cribratges que es van fer a les residències de Puigcerdà i Bellver, els quals es van sumar als fets dimecres a alumnes de la capital cerdana. Mentrestant, a l'Hospital de Cerdanya hi havia cinc pacients ingressats i dos en observació.