La Cerdanya proposa crear taules de turisme amb les comarques veïnes

La Cerdanya vol crear un nou model de gestió del turisme que sigui participatiu, amb cooperació mixta pública i privada i de seguiment i treball constant amb trobades periòdiques. Així es desprèn de la primera reunió del programa Pas a pas, que s'emmarca en Pla d'Acció Sectorial del Turisme a la comarca.

Els participants en la primera trobada del programa Pas a pas, celebrada en format virtual amb l'assistència d'empresaris, tècnics de l'administració i càrrecs polítics, van establir tres primers objectius específics per a la renovació del turisme a la Cerdanya. El primer és augmentar la participació i la diversitat de la representació dins de Turisme Cerdanya; el segon, coordinar els diferents actors turístics de la comarca i territoris veïns; i el tercer, facilitar espais anuals i participatius per a la revisió del pla d'acció i la cocreació de noves iniciatives. Amb aquests objectius, la Cerdanya es proposa, entre altres resultats, desenvolupar un treball intersectorial, formar tècnics en la nova governança participativa, incorporar nous canals de comunicació, la creació de nous espais de coordinació i de reflexió conjunta, establir representativitats equitatives del sector i establir una major participació de la ciutadania que enforteixi la implementació del nou model turístic. Entre les accions proposades en aquest procés hi ha la creació de taules de treball entre territoris veïns, la creació d'una entitat que actuï als dos costats de la frontera i la representació de la comarca en estaments nacionals i europeus per valoritzar la Cerdanya.

La segona reunió de Pas a pas se celebrarà el 14 d'octubre.