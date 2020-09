Puigcerdà suspèn finalment la Fira del Cavall per evitar aglomeracions

L'Ajuntament de Puigcerdà i l'Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya han decidit finalment suspendre la Fira Ramadera, que s'havia de celebrar el cap de setmana del 7 de novembre. La situació actual de la pandèmia a la comarca, les dificultats per organitzar-la amb aquesta situació i la perspectiva que no es resoldrà en el futur més immediat han conduït els responsables polítics i tècnics de l'esdeveniment a anul·lar l'edició d'enguany.

La decisió s'ha pres després de setmanes de debat i reflexió tant per part dels dirigents polítics de l'Ajuntament com dels criadors de cavalls. La Fira del Cavall de Puigcerdà no és una cita que afecti tan sols el sector de la ramaderia sinó que també implica els sectors del comerç, la restauració i l'hoteleria. Això és així perquè el miler de caps de bestiar que s'hi exposen es complementen amb una mostra multisectorial que ocupa el polígon industrial de l'Estació i els carrers del nucli antic i propicia, en conjunt, un dels caps de setmana de més afluència turística a Puigcerdà i la Cerdanya. Davant l'actual risc de rebrot disparat a la comarca, i coneixedors que en els últims anys la fira ha atret al voltant de 40.000 visitants, els seus responsables no han considerat prudent organitzar-la. El president de l'Associació de Criadors, Pere Tor, ha assenyalat que la cancel·lació pot originar unes pèrdues del 50% pel que fa a les vendes previstes, la qual cosa suposa una xifra d'uns 210.000 euros. Molts ramaders de fora que històricament visiten la fira fan les compres pel seu compte.