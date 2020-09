Les restriccions buiden Puigcerdà de visitants i veïns amb segona residència

Carrers poc concorreguts i ter-rasses pràcticament buides. Refrescava i el cel estava mig ennuvolat ahir i, per tant, el temps no convidava a passejar pel centre de Puigcerdà, però les advertències de les autoritats sanitàries i de l'alcalde als barcelonins que no es desplacessin a la Cerdanya és el que realment ha deixat botigues i restaurants gairebé sense clients pel pont de la Mercè, unes dates en què solen venir els qui hi tenen una segona residència i els que opten per desconnectar. L'avís i les restriccions van capgirar la situació. Precisament els propietaris de botigues i restaurants deien que els temor insuflat els darrers dies els ha perjudicat i alguns consideren que simplement calia haver apel·lat a la responsabilitat individual.

Només dues parelles de turistes, procedents de Vilafranca i Torrelles de Foix, estaven dinant ahir a la 1 del migdia en les terrasses dels restaurants de la plaça dels Herois, centre neuràlgic de la capital cerdana. «Hi ha molt poc ambient a la ciutat. Hem anant a fer una excursió a la muntanya i allà hem vist més gent», afirmava Sergi Vallés, un dels joves que només hi van anar a passar el dia. De visitants, no se'n veien.

«Han vingut els que hi tenen una segona residència i força gent a anar a buscat bolets, ara que ja estem a la tardor. Però l'ambient al carrer és trist. Han preferit no sortir», destacava Susana Cosp, propietària d'una pastisseria del carrer Major. Tot i que ahir no hi havia, ni molt menys, la concur-rència de vianants del que s'espera d'un pont, en aquest establiment hi havia clients al llarg del matí per comprar unes postres, però no s'hi van veure les cues que hi solen haver els cap de setmana.



Sense sortir de casa

Altres botiguers deien que malgrat tenir constància que hi havia anat força gent que té a la comarca una segona residència, no sortia de casa. Havien fet la compra abans de desplaçar-se i s'hi tancaven. Altres comerciants matisaven que, tot i haver vist cotxes dels que hi tenen un habitatge per als caps de setmana, no hi ha la quantitat de gent que seria d'esperar en un pont. En tot cas, com que no estaven al carrer, era difícil de calcular.

«Les terrasses estarien pràcticament plenes sense les advertències als turistes que no pugessin aquest cap de setmana», explicava per la seva banda Elisenda Roman, propietària de la braseria El galet, també al centre de la població.

Malgrat poder posar només la meitat de taules i cadires a la ter-rassa, no hi tenia cap client. Amb l'arribada de la tardor arriba la temporada baixa a la Cerdanya i molts negocis aprofiten per abaixar la persiana i fer vacances, i per aquest motiu el pont de la Mercè –tot i no ser els millors festius del calendari per a la Cerdanya– són unes dates que serveixen per fer calaix en un mes en què es nota la davallada de turistes. «Aquest pont no hem pogut atendre la quantitat de clients d'altres anys», afegia Roman. La responsable del restaurant, a part, està al capdavant d'un negoci de bugaderia per a hotels i restaurants, i assegurava que els darrers dies ha tingut menys feina de la que esperava perquè hi havia turistes que havien d'anar-hi uns dies en hotels i han cancel·lat la reserva davant els avisos de no desplaçar-se a la Cerdanya.

Els comerciants consultats consideraven que les alertes sanitàries i les restriccions els havien perjudicat i que les autoritats haurien d'haver apel·lat a la responsabilitat individual en comptes de dissuadir-los de passar el cap de setmana a la comarca. «Aquesta situació no s'ha creat perquè la gent hagi anat a comprar, sinó perquè a la setmana de l'Onze de Setembre molts negocis fan festa a Puigcerdà i n'hi ha que aprofiten per anar de vacances. Crec que és un virus important per a gent d'aquí que ha marxat fora uns dies», opina Roman.



No han fet calaix

Carles Revetllat és el propietari d'una botiga de roba del carrer Major. «El fill, la dona i una germana tenen botigues a Puigcerdà i a cap dels establiments avui [ahir per al lector], ni els dies del pont, han passat clients. Les persones que entren a la botiga s'han de netejar les mans amb gel i respectem les mesures de seguretat. Ja veurem què ens depara el futur perquè hi tinc tres dependentes i no entren clients, i el lloguer al centre és car», es lamentava. El comerciant afirmava que no havia fet ni el 10% de calaix del que seria d'esperar en un dia de pont i es lamentava que les decisions sanitàries es prenen d'esquena al petit comerç.

Els botiguers defensen que, en general, en els petits establiments comercials s'han aplicat correctament les mesures de seguretat, tot controlant l'aforament a l'interior i insistint amb la neteja i la desinfecció. Després d'un bon mes d'agost, en què a més dels visitants habituals se n'hi ha afegit d'altres que no solien fer turisme d'interior, diuen que el futur és incert, i refusen els comentaris que especulen amb al possibilitat que l'augment de risc de contagi sigui conseqüència de les setmanes amb més afluència. El pic de turistes va tenir lloc a l'agost, fa més de dues setmanes, el temps que es considera que pot tardar el virus a estendre's fins a descontrolar-se.

La Generalitat recomana que la població es quedi a casa i que només se surti per anar a treballar si no es pot fer teletreball. També per assistir a centres o serveis sanitaris, anar a escola i fer activitats de lleure infantil, incloses les extraescolars. L'aforament a bars i restaurants es limita al 50%, de la mateixa manera que l'assistència a actes religiosos. D'altra banda, les activitats culturals es mantenen amb un aforament del 70% de la capacitat, però les esportives no podran superar el 50%. Les mesures s'apliquen dues setmanes.