El web de Turisme de la Cerdanya va rebre a l'estiu el 45% més de consultes

L'auge del turisme de proximitat i amb el mínim contacte social possible que ha provocat la pandèmia s'ha traduït a l'Oficina de Turisme de la Cerdanya en una baixada de les consultes presencials i, en canvi, un gran augment de les telefòniques i, sobretot, internautes. Tant és així que aquest estiu, en què la comarca ha estat més plena que mai, tal com han confirmat els tècnics del Patronat Comarcal de Turisme, el nou web de l'organisme ha registrat un increment de consultes del 45,8%.

El balanç de temporada de l'Oficina de Turisme apunta que aquest ha estat un any i un estiu «atípic» pel que fa a la gestió turística perquè, d'una banda, ha estat la temporada amb més visitants dels últims anys i, de l'altra, les consultes presencials han baixat. Amb tot, les entrades a la nova web cerdanya.org ha experimentat un augment sense precedents. Des de l'1 de juliol fins al 13 de setembre han visitat el portal 19.022 internautes. Les incidències a l'oficina van començar el mes de gener. Així, segons han explicat des del Patronat, «després de principi d'any, en el qual les consultes van augmentar vora el 10% a la nostra Oficina de Turisme, durant la segona quinzena de març, abril i maig, a causa del confinament estricte, en comparació amb l'any passat, les consultes van baixar el 95%». La situació es va començar a redreçar els primers dies d'estiu: «Els darrers dies de juny ja vam veure com s'incrementaven substancialment les consultes, i durant els mesos de juliol i agost, tot i que han disminuït l'11% respecte a l'any anterior, ens han augmentat molt les consultes telefòniques. Aquesta primera quinzena de setembre, la tendència en el nombre de consultes és a l'alça respecte a l'any anterior, sobretot a causa, com ja anem veient al llarg de l'estiu, de l'augment de consultes telefòniques», segons han apuntat els tècnics del Patronat. En xifres totals, aquest any les demandes a l'Oficina de Turisme comarcal s'han situat, entre juliol i agost, al voltant de les 11.500.



Senderisme i turisme actiu

Pel que fa al tipus de demanda dels visitants, els grans atractius de la Cerdanya a ulls dels turistes continuen sent la natura, que va capitalitzar el 30% de les preguntes, i les activitats de turisme actiu, amb un altre 30%. El tercer gran bloc de demandes va correspondre al patrimoni cultural, que va motivar el 23% de consultes. Pel que fa als punts d'interès, el 34% van ser les rutes a peu i el 14%, els pobles emblemàtics. El Tren Groc va acaparar el 7% de les consultes.