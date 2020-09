Els bitllets a cinc euros augmenten el 23% la xifra de viatgers del Tren Groc

El Tren Groc que fa el trajecte de Vilafranca de Conflent a la Tor de Querol per la Cerdanya

La gran temporada turística que ha viscut la Cerdanya aquest estiu i la posada en servei d'una nova política tarifària per part de la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF), amb bitllets de baix preu a través d'Internet, han permès al Tren Groc obrir una nova etapa d'esplendor.

Segons les xifres dels responsables en Transports de la regió d'Occitània, la venda de bitllets ha crescut en els últims mesos del 23%, un percentatge que dona esperances als usuaris habituals de la línia que finalment l'Estat francès hi aplicarà les inversions que requereix. Segons ha explicat el govern regional al diari l'Independent, el motiu principal d'aquest augment sobtat en l'ús del popular Canari és la creació de la tarifa a cinc euros que es pot comprar a través del portal dels trens regionals (TER). En aquest sentit, la vicepresidenta de la regió, Agnès Langevine, ha emfatitzat que l'increment d'usuaris es deu «a la gamma tarifària però també a l'augment de l'oferta» pel que fa a les freqüències dels combois. En el conjunt de la regió, les noves tarifes han inclòs també bitllets a un euro. El 63% dels bitllets a un euro venuts per l'SNCF han estat comprats per joves menors de 26 anys. En aquesta línia, durant aquest estiu, l'ens ferroviari francès ha venut més de 36.000 bitllets del Tren Groc a cinc euros, paquet que ha permès establir aquest increment de passatgers del 23%.

L'estratègia econòmica de l'Estat francès ha estat reduir el preu dels bitllets per, així, permetre als potencials usuaris destinar els diners estalviats a altres serveis del territori com ara els relacionats amb l'allotjament, la restauració o el comerç.