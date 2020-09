Els visitants de la Cerdanya hi passen amb discreció un atípic pont de la Mercè

La Cerdanya ha tancat un pont de la Mercè absolutament atípic amb menys visitants del que seria habitual a causa de les crides que han fet les autoritats a no anar a la vall per tal de no augmentar el risc de contagi del coronavirus. S'han registrat menys visitants, sí, però n'hi ha hagut, com ho palesen les finestres obertes de segones residències o les retencions a la C-16, ahir, en direcció sud en el punts habituals entre Cercs i Berga, tot i que menys llargues del que ho solen ser un diumenge d'aquesta època de l'any.

Ha estat un pont ben diferent. Establiments que tenien reserves d'allotjament per a aquests quatre dies festius han vist com els les anul·laven. En canvi, s'han pogut mantenir activitats programades per a altres clients de Barcelona i la seva àrea que sí que hi han fet cap. Ho han viscut al mas cal Gintó del nucli de Mosoll de Das. El regenten el matrimoni format per Mari Carmen Guardia i Jordi Pont. Es tracta d'una explotació agrària familiar que fa dues dècades que s'ha reconvertit i que ofereix un apartament d'agroturisme d'entre 4 i 6 places, visites guiades personalitzades a la granja i servei d'agrobotiga (construïda a l'antic paller) on comercialitzen, entre d'altres, els productes de la seva explotació com la carn de vedella envasada al buit, les pomes ecològiques dels seus 6.000 pomers de diferents varietats o les hortalisses i patates de muntanya ecològiques de l'hort de la casa, on els infants poden collir carbassons, enciams i el que hi hagi a cada època.

Aquest pont de la Mercè, la reserva per a l'apartament de cal Gintó es va anul·lar, va explicar ahir a Regió7 Mari Carmen Guardia. L'elevat risc de contagi i les crides a no visitar la vall van fer efecte. Pensa que la prudència és bona però apuntava que en una vall com la cerdana, on viuen 18.000 persones, «que vingui una família al nostre apartament, que se'n vagin a fer un tomb al riu i que pugin a un cim, no sembla que tingui un risc». També els van anul·lar comandes de l'agrobotiga perquè «la gent que havia de venir ha tingut por, se n'ha parlat molt».

Tot i les anul·lacions, ahir va tenir dos grups de visitants de famílies provinents del Prat de Llobregat i Barcelona gràcies a un acord amb l'alberg La Bruna de Bellver.

Josep Moré, propietari de l'alberg bellverenc, va acompanyar els seus hostes a fer les visites de cal Gintó. Mentre hi comprava pomes va explicar a aquest diari que «hem d'aprendre a conviure amb el coronavirus i fer les coses que hem de fer. Si ens comportem com persones cíviques, amb responsabilitat, podem anar per tot arreu. Hem de respectar les distàncies i portar mascaretes i no fer-nos abraçades i petons i ja està», bo i matisar que «no s'ha de fer por a la gent». Explicava, entre resignat i disgustat, que aquest cap de setmana al seu alberg ha tingut pocs clients perquè s'han anul·lat la majoria de reserves.

A cal Gintó, el coronavirus ha fet que les visites s'hagin adaptat i es facin en grups més petits. Els visitants reben informació de la masia, dels animals que tenen, de la feina que fan a l'explotació, i els ensenyen el bestiar menut (conills, gallines, ovelles) i conviden la quitxalla (i els adults) a donar herba a les vedelles. I passegen a tocar d'algunes de les 6.000 pomeres de cal Gintó enmig d'un silenci que només trenquen els lladrucs dels gossos. No hi cap aglomeració, es veuen els cims nevats i es respira pau i tranquil·litat.

Laura Miquel, una de les visitants, explicava que van reservar l'alberg La Bruna per passar-hi el pont. Posteriorment va arribar l'advertiment de no desplaçar-se a la vall. Tanmateix van decidir pujar igualment adoptant les mesures de profilaxi establertes. «Feia molts mesos que no anàvem enlloc». A l'alberg han estat pràcticament sols, de manera que no han patit aglomeracions. «Aquí ens hem trobat amb menys gent que la que hauríem trobat a Barcelona al metro o portant els nens a l'escola».

Una opinió similar l'expressen Patrícia Ortiz, Tatiana Soler i Joan Gubern i el seu fill Nil, que han passat el pont en una casa que han llogat a Das i que ahir van anar a comprar a l'agrobotiga de cal Gintó. «Nosaltres hem estat a casa i hem fet excursions amb bicicleta i no hem anat a cap restaurant, no hem interactuat amb altres persones. A Barcelona et trobes més gent que aquí, segur».



Un mercat més buit

Les crides a no anar a la Cerdanya també es van notar, ahir, en el mercat setmanal dominical de Puigcerdà. El passeig 10 d'Abril i una part de la plaça dels Herois van acollir les parades majoritàriament d'alimentació, però també de complements i de roba. Ahir, al migdia feia un vent fred i els paradistes es queixaven que no hi havia clients com en un diumenge normal d'aquesta època. Ho explicaven els responsables de la parada de fruites, verdures i planter Domènech de Piera, que fas quaranta anys que s'hi dediquen. «Mai havíem vist res com això. Hi ha molta menys gent perquè s'han passat tota la setmana dient que no pugi ningú». A les parades hi havia clients diversos, des d'algun segon resident escadusser fins a francesos que solen anar al mercat dominical, ahir menys animat i molt ventat. A les terrasses de la plaça dels Herois, tot i el vent esmolat, hi havia força gent.