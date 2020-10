Salvem la Molina alerta d'un vessament de residus de ciment en un torrent d'Alp

L'entitat ecologista Salvem la Molina ha alertat l'Ajuntament de Puigcerdà i l'Agència Catalana de l'Aigua sobre el vessament d'aigua amb restes de ciment que l'empresa Adif estaria fent en un tor-rent d'Alp en el marc de les obres de renovació de la línia de tren.

El vessament s'estaria fent al tor-rent de les Pletasses, el cabal del qual alimenta el riu d'Alp i, posteriorment, el Segre. Segons ha denunciat Salvem la Molina, des de fa unes setmanes l'empresa Adif estaria abocant al riu l'aigua que utilitzen en les tasques de revestiment de ciment als túnels de la línia sense les preceptives basses de decantació.

En aquest sentit, la línia R3, que uneix Puigcerdà amb el Ripollès i Barcelona, està tallada fins, en principi, el mes de febrer precisament per aquestes obres a l'entorn de la Molina. La responsable de l'entitat ecologista, Núria Martí, ha explicat que ja ha fet dues visites a les obres i que si bé últimament l'empresa ja ha creat unes basses que permeten separar l'aigua de l'obra perquè no vagi directament al riu, encara no reté tots els sediments contaminants, de manera que l'impacte ambiental es continua produint.

L'entitat ha posat en coneixement de l'Ajuntament d'Alp i l'Agència Catalana de l'Aigua la situació i, segons ha remarcat Martí, els dos organismes ja hi estan a sobre per mirar d'aturar la contaminació. Martí també ha contactat amb els responsables de l'obra sobre el terreny: «Em van dir que ho tenien present i que farien el possible per solucionar-ho, però de moment no hi ha manera, l'única cosa que han fet és posar una espècie de bomba per equilibrar el pH de l'aigua, però, tot i així, el riu està brut; tot el rierol està contaminat».

Per part de l'entitat ecologista han remarcat que la llei obliga les empreses a decantar les aigües que provoquen les obres i ha lamentat que Adif les comencés sense les mesures mediambientals preparades.