Les Jornades de Repoblament analitzaran com dinamitzar l'economia rural

Els Serveis Territorials al Pirineu del departament d'Agricultura han convocat les Jornades de Repoblament, les quals se celebraran entre els dies 8 i 15 d'octubre en format telemàtic. Les jornades tenen com a principals objectius «detallar en què consisteix una política de repoblament;

plantejar què ens cal per poder aplicar aquestes polítiques a Catalunya?; conèixer experiències i elaborar el Decàleg per al repoblament a Catalunya; i explicar el projecte pilot Viurearural 2021»,, segons han avançat els organitzadors. L'activitat s'adreça a càrrecs electes d'administracions locals, tècnics d'administració pública, tècnics de Grups d'acció local Leader, associacions municipalistes, universitats, consultories, associacions, col·lectius i xarxes que treballin al món rural. Les Jornades de Repoblament s'organitzen en el marc del projecte Viure Rural d'Odisseu amb el repte d'analitzar les causes i les solucions del despoblament que afecta els territorirs rurals com el Pirineu.