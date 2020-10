Llívia recopila i mostra els gravats rupestres més importants de la vall

Llívia oferirà a partir del dia 10u una mostra dels gravats rupestres més importants de la Cerdanya i del poble mateix unint una exposició sobre els gravats a les pedres del Pirineu i el conjunt de set lloses de pissarra gravades trobades l'any 1995 al jaciment del castell.

L'exposició «Memòries de pedres, els gravats rupestres de la Cerdanya i Llívia», que està preparant el Museu de Llívia, té com a objectiu «plasmar la recerca a l'entorn dels gravats rupestres a l'aire lliure de la Cerdanya, realitzada pel ministeri de Cultura francès i la xarxa associativa cultural local, des de l'any 2010», segons han argumentat els seus responsables. Així, en la mostra s'hi podrà descobrir una expressió artística i comunicativa històrica clau per conèixer l'evolució de la vall: «Els gravats rupestres de la Cerdanya són un conjunt d'art rupestre a l'aire lliure, situats sobretot en esquistos de pissarra d'alta muntanya cerdana, i que tenen representacions i significats molt diversos, i una cronologia molt extensa, des de la prehistòria fins al segle XX, passant per l'època ibèrica, romana, medieval i moderna», tal com han exposat els tècnics del museu. La mostra es completarà amb els gravats de Llívia, els quals mostren principalment jocs de taula com ara l'Alquerc, un antecedent de les dames, i gravats sobre les pissarres, fetes pels mateixos constructors del castell, entre els segles XIII i XIV, durant estones d'oci, segons han explicat des del museu, així com dos gravats figuratius en què apareixen guerres medievals, el mateix castell de Llívia i unes peces de joc trobades al mateix jaciment del castell. La mostra es podrà visitar fins al dia 4 d'abril de l'any que ve.