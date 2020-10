Bolvir completa amb la nova plaça de Cal Fanxicó el projecte d'obres iniciat el 2016

L'Ajuntament de Bolvir ha finalitzat les obres d'enjardinament de la nova plaça de Cal Fanxicó i, amb l'estrena també d'alguns espais interiors com ara l'auditori i la nova consulta mèdica, ha donat per finalitzat un projecte que ha de suposar un replanteig en la vida social del poble. El projecte es va iniciar amb l'equip de govern anterior, l'any 2015, amb la compra de l'edifici i ha comportat una inversió en l'última fase de més d'1,5 milions d'euros.

La configuració de la nova plaça ha finalitzat una etapa d'obres que es va iniciar el maig del 2016 amb el començament de les tasques de restauració i adequació de l'edifici principal de Cal Fanxicó. En aquest bloc s'hi va traslladar l'Ajuntament un any després, la qual cosa va permetre al consistori activar la segona fase de la intervenció, la qual tenia com a objectiu rehabilitar l'edifici contingu dels Porxos com a centre social i cultural. La nova plaça acabada ara ofereix als veïns un espai central de 2.000 metres quadrats en el qual es podran organitzar activitats lúdiques i actes culturals tot agafant el rol de nova plaça Major. En la dècada passada, l'equip de govern anterior també va dignificar la plaça Major, que fins llavors era una cruïlla de carrers davant l'antic ajuntament. La nova plaça, que inclou una zona d'aparcament a la part inferior, acollirà alguns dels actes de més afluència que organitza el consistori, com ara algun dels concerts del programa d'estiu.

La finalització del projecte dels porxos de Cal Fanxicó inclou alguns dels espais interiors més importants de l'edifici, com ara el nou auditori del poble. També han finalitzat les obres d'adequació dels espais de la nova biblioteca, el consultori mèdic i una sala polivalent. L'Ajuntament té previst obrir un bar per tal que fomenti la vida social cada dia. El consistori s'ha marcat el repte que el nou auditori esdevingui també un dels equipaments de referència per a la celebració d'actes a la comarca.