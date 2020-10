La Seu enregistra els vídeos per a la nova aula de tast de formatges de la fira virtual

L'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell ha iniciat l'enregistrament dels diferents tastos guiats de formatges artesans del Pirineu que es podran seguir a l'Aula de Tast Online de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu des del web o des del canal de YouTube de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, a partir del pròxim 16 d'octubre. Les gravacions es completaran amb la realització de tres vídeos més, dedicats a tallers de cuina del formatge i tallers d'elaboració de formatge. Serà a partir del dia 16 d'octubre, coincidint amb la data de celebració de la Fira de Sant Ermengol, quan es podran visualitzar des de l'Aula de Tast online un total de 5 vídeos, segons han remarcat des de l'Ajuntament de la Seu. L'objectiu de les accions és seguir sent la Capital del Formatge no només durant un cap de setmana l'any, sinó durant els 365 dies, tal com ha emfatitzat el mateix consistori. Així, de manera periòdica s'ampliarà el nombre de tastos que es podran seguir des del web.