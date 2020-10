Veïns d'Alp alerten d'una canonada de gas al descobert per una esllavissada

La canonada de gas que ha quedat suspesa per l'esllavissada arxiu particular

Una esllavissada de terres ocasionada pel temporal Glòria i els episodis de pluja posteriors manté al descobert una canonada de gas al veïnat de la Molina. Veïns de la zona han alertat l'Ajuntament i la companyia subministradora de gas perquè arreglin el desperfecte i evitin el perill de fuita, però de moment sense èxit, segons han denunciat.

Des que es va produir l'esllavisada, la canonada no tan sols ha anat quedant desenterrada sinó que també s'ha anat inclinant, segons han denunciat alguns veïns, que temen que es pugui acabant esquerdant o trencant. L'esllavissada va afectar el carrer dels Trèmols, en una zona residencial del veïnat de la Molina a prop de l'estació de Renfe. La canonada, que ha queda suspesa en l'aire, és a tocar d'habitatges.

La canonada forma part de la xarxa que gestiona l'empresa Gas Mediterránea, amb seu a Palafolls. Portaveus d'aquesta empresa han argumentat que ja han fet una visita al punt de l'esllavissada i hi han fet una actuació inicial per evitar que la canonada es malmeti. En aquest sentit, els responsables de Gas Mediterránea han explicat que han aplicat un revestiment de seguretat a la canonada i han emfatitzat que estan esperant que l'Ajuntament i els propietaris dels terrenys activin les obres de restauració de les terres per tornar a la Molina i consolidar la canonada afectada.

Un cop les màquines reposin el talús de terra, la companyia, afirma, acudirà al veïnat d'Alp perquè abans ja no hi pot fer res més, segons han apuntat els seus responsables. Arran de l'avís dels veïns i la visita d'obres de la companyia subministradora, l'Ajuntament d'Alp ha iniciat un procediment per mirar de contactar amb els responsables i solucionar el problema.

L'entitat ecologista Salvem la Molina ha pres el compromís davant dels veïns de vetllar perquè s'executi un projecte d'obres per refer el terreny i evitar mals majors davant les administracions i la companyia del gas. En aquest sentit, la portaveu de l'entitat, Núria Martí, ha explicat que «tothom ens diu que és molt complicat perquè els terrenys són particulars i no hi ha manera que es posin d'acord el particular, l'empresa i l'Ajuntament».

Martí ha apuntat que, «en tot cas, la canonada passava per sota d'una vorera que és de l'Ajuntament i, per tant, crec que hauria d'haver actuat immediatament». Martí ha considerat que «allò és molt perillós perquè es podria esquerdar i passar-hi un cotxe o algú llançar-hi una cigarreta».