Citen a declarar l'alcalde de la Seu per la mort d'un pacient a l'hospital el 2017

L'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, declarà el dia 23 de novembre per videoconferència des del Jutjat de la capital alt-urgellenca pel cas d'un pacient que va morir a l'hospital local quan ell n'era el director assistencial.

La sala contenciosa administrativa de Barcelona que porta el cas ha fixat la data per fer una pràctica de la prova, una sessió que no és formalment una vista de judici, sinó que serveix perquè les parts implicades aportin els seus testimonis. La declaració respon a una denúncia feta per una veïna de la Seu a l'hospital local i al Servei Català de la Salut per una suposada negligència mèdica que va derivar en la mort del seu marit.

Els fets van tenir lloc l'abril de l'any 2017. Segons consta en l'acusació, el dia 11 Serafín Regal va entrar al servei d'urgències de l'Hospital de la Seu per una hèrnia discal. Arran d'aquest ingrés, el pacient va ser infectat per un bacteri a través d'una via endovenosa que li van col·locar, segons va denunciar la vídua, Iolanda Pallarès. L'estat de Regal va empitjorar durant una setmana sense que els serveis mèdics locals en detectessin el motiu, segons l'argumentari de l'advocat, Lluís Orri. El dia 19 del mateix mes va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, d'on va ser retornat a la Seu el mateix dia. L'endemà al matí va morir a l'hospital de la Seu per un xoc multiorgànic derivat de la infecció, segons afirma la denúncia. Una vegada s'hagi fet aquesta declaració, el jutjat obrirà un termini de vint dies hàbils perquè les dues parts presentin conclusions i, posteriorment, el jutge emetrà la sentència. Segons els tràmits habituals, la sentència es podria fer pública durant el primer trimestre de l'any que ve.

El procés arriba a la fase final quan ha hi ha hagut una primera assumpció de responsabilitat per part del departament de Salut. Això és així perquè un informe pericial imparcial fet per un pèrit judicial va concloure, de la mateixa manera que els pèrits de l'acusació, que hi havia hagut responsabilitat per part de l'assistència sanitària. L'administració va fer un oferiment d'acord que va ser rebutjat per la denunciant. Amb tot, serà el jutjat qui determinarà el grau de responsabilitat de l'hospital i l'actual alcalde.