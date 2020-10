El Govern analitza si una tala al bosc de la Feixa n'afecta les aus protegides

L'entitat ecologista World Nature ha denunciat la tala que s'està fent al bosc de la Feixa de Ger perquè, segons ha remarcat, es fa en una zona especialment protegida i declarada d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Des de l'Ajuntament i el departament d'Agricultura han assegurat que és una actuació que compta amb tots els permisos però que, no obstant això s'encarregarà un nou informe tècnic per avaluar la possible afectació a espècies com el gall fer.

Des de World Nature, una entitat nascuda a la Cerdanya amb un àmbit d'actuació nacional, han apuntat que l'actuació es du a terme sense cap dels informes preceptius de la DG de Medi Natural de la Generalitat per tal de tenir cura de les espècies de fauna i flora que viuen a la zona. En aquest sentit, l'entitat ha remarcat que la fauna i flora és en aquest entorn de la muntanya de Ger en estat crític a causa de l'accés i massificació de persones, l'estació d'esquí de fons, la circulació motoritzada i la caça que s'hi fa. Així, per a l'organització ecologista es tracta d'una actuació que contravé les normatives de protecció de la fauna i flora i dels espais protegits.

Per la seva banda, el departament d'Agricultura ha anunciat que hi envia urgentment un equip de tècnics en fauna per redactar un informe suplementari sobre la possible afectació a les aus i analitzar si cal fer-ne alguna nova «consideració». El president de World Nature, Antoni Carulla, ha emfatitzat que « no podem perdre més Biodiversitat al nostre país. Les poblacions de Gall fer als Pirineus Orientals es troben en perill crític. No hi ha cap necessitat d'aquesta tala ni d'obtenir aquesta fusta. Contràriament, aquest bosc vell, madur i singular aporta altres beneficis al territori com el gaudi del paisatge i la seva vida, els serveis ecosistemics, entre d'altres». Carulla ha avançat que World Nature està recollint tota la informació disponible per portar a la fiscalia de Medi Ambient i denunciar l'ajuntament de Ger i els responsables del la DG de Boscos del departament d'Agricultura de la Generalitat.

La tala ha despertat el debat dels veïns de la vall, que en els últims dies han fer circular fotos de l'actuació a través de les xarxes socials. La zona és de les més freqüentades pel turisme que busca excursions de fàcil accés perquè s'hi pot arribar tant des de Guils com des de Meranges per pista ampla.