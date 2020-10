La Cerdanya viu amb prudència l'aixecament de les restriccions especials

La Cerdanya ha acollit amb prudència l'aixecament de les mesures restrictives especials per frenar el contagi de la Covid-19. Si bé a partir del pròxim dissabte els bars, restaurants i hotels ja podran acollir clients amb el 100% d'aforament, des de les institucions han demanat prudència a cerdans i visitants. En aquest sentit l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha demanat als veïns de la vila que mantinguin les mesures de seguretat sanitària i molt especialment la distància en els espais comuns dels establiments de restauració. A partir d'aquest cap de setmana els ajuntaments també podran reobrir els parcs infantils.

Igualment, l'alcalde també ha fet una crida a la responsabilitat els veïns de segona residència que pensen visitar la Cerdanya pel Pont de la constitució espanyola. Des de l'Ajuntament s'ha volgut remarcar que si bé el risc de contagi ha baixat a la meitat a la Cerdanya a les últimes dues setmanes, el perill encara és alt.

El risc de contagi a la comarca ha passat en dues setmanes de rondar els 2000 punts a situar-se al voltant dels 700 en els últims dies, una xifra que les autoritats locals han avisat que encara no és bona. Per la seva banda l'hospital de Cerdanya ha informat que aquest dijous hi ha encara sis pacients ingressats per covid i dos possibles casos pendents de diagnòstic.