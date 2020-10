L'elèctrica urgellenca Peusa reforça la implicació amb el Sedis Bàsquet de la Seu

L'empresa elèctrica urgellenca PEUSA ha reforçat la seva implicació amb l'Associació Esportiva Sedis Bàsquet. L'acord establert suposa, entre d'altres, intensificar per part de PEUSA l'esponsorització esportiva de l'equip femení de la Seu que juga a la Lliga Nacional Femenina i al campionat de l'EuroCup Women com en altres equips de l'entitat i l'esport inclusiu de persones amb discapacitats. El president de l'Associació Esportiva Sedis Bàsquet, Pere Porta, ha manifestat que «l'acord és una satisfacció per al club en tant que el compromís suposa un pas endavant per consolidar el projecte esportiu de Sedis Bàsquet, amb una aposta clara per l'esport femení, d'integració i de base».