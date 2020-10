La Cerdanya activa un projecte social i econòmic de repoblament sostenible

La Cerdanya i l'Alt Urgell han impulsat unes jornades de debat que sota el títol «Viure a Rural», volen fomentar un procés de repoblament sostenible del Pirineu. Les jornades, estrenades en format telemàtic, s'han iniciat aquesta setmana amb la participació d'un centenar d'agents del territori.

«Viure a Rural» neix amb l'objectiu de detallar en què consisteixen les polítiques de repoblament i quines són les eines necessàries per poder-les aplicar als territoris rurals de Catalunya, segons han explicat des del Consorci Alt Urgell Cerdanya. Les jornades, que es completaran dijous que ve, 15 d'octubre, amb la segona sessió, van adreçades a càrrecs electes d'administracions locals, tècnics d'administració pública, tècnics grups d'acció local Leader, associacions municipalistes, universitats, consultories associacions, col·lectius o xarxes que treballin al món rural.

En la primera sessió, celebrada dijous passat, els participants van analitzar els interessos, la problemàtica i els principals desafiaments de les polítiques d'acollida i, alhora, van repassar diversos exemples de territoris en situació de despoblament. En la sessió del dia 15 es presentaran els grups Leader «com a antenes d'acollida al món rural i parlarem sobre l'agenda rural catalana». Igualment, se celebrarà una taula d'experiències «per conèixer iniciatives innovadores en l'àmbit del repoblament i la dinamització local com ara els projectes «Pueblos Vivos de Aragón», «Rural Citizien 2030», «Arrelament al territori (ACM)» i les experiències dels ajuntaments de Prat de Comte, Penelles, Sant Joan de les Abadesses i Lles de Cerdanya. En aquesta segona sessió també hi prendrà part l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran per parlar sobre l'accés a l'habitatge. Es tancarà les jornades amb la formulació d'un decàleg per al repoblament a Catalunya i la presentació del projecte «Viure a Rural».

Responsables del Consorci Alt Urgell-Cerdanya han explicat que les inscripcions s'han completat amb cent participants i que, amb l'objectiu de donar a conèixer els continguts del debat, miraran de publicar-ne l'enregistrament.

Les jornades «Viure a Rural» són organitzades pel Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya amb el suport dels Grups Leader de Catalunya, el Departament d'Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya en col·laboració amb l'Associació Catalana de Municipis, l'Associació de Micropobles de Catalunya, l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, la Diputació de Lleida i el CEDER Somontano.