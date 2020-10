Els tècnics en fauna d'Agricultura avalen per segona vegada la tala a la Feixa

La tala al bosc de la Feixa, al municipi de Ger, tirarà endavant contràriament al que ha demanat l'entitat ecologista World Nature perquè, al seu entendre, suposa un atemptat a l'hàbitat d'aus com ara el gall fer. El segon informe encarregat pel departament d'Agricultura, motivat per la denúncia de l'entitat ecologista, ha confirmat novament que la tala és cor-recta i, per tant, no posa en perill la fauna. No obstant això, per a més precaució, el departament ha decidit excloure una zona dels treballs.

Des del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han argumentat que «davant la preocupació que han mostrat algunes entitats conservacionistes, el departament d'Agricultura ha sol·licitat una valoració per part de tècnics de biodiversitat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) de Solsona. La valoració tècnica ha determinat que el tipus de tractament, irregular per a bosquets per assegurar l'estabilitat i durabilitat d'una estructura estable, i per afavorir la presència de matoll per a l'alimentació de fauna, és correcta. Tot i així, s'ha determinat excloure una zona dels treballs per precaució». La decisió arriba després que aquesta setmana un tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal hagi visitat el ter-reny, situat al municipi de Ger a tocar de les pistes d'esquí de fons de Guils Fontanera. Igualment el mateix departament ha remarcat que la tala ja disposava dels estudis favorables previs: «Aquests treballs estan planificats en el projecte d'ordenació de la muntanya de Ger, propietat de l'Ajuntament de Ger. Es va sol·licitar un informe en el seu moment a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del departament de Territori i Sostenibilitat», segons han exposat els portaveus del mateix departament. En aquest sentit, els tècnics del Govern han emfatitzat que els treballs també havien previst des de l'inici un entorn de protecció per a les aus com el gall fer: «La mateixa ordenació incorpora un informe elaborat pel biòleg i especialista en gall fer, que en aquell moment treballava al parc natural de Cadí, per compatibilitzar la fauna amb la gestió forestal. La mateixa ordenació incorpora una àmplia zona de reserva integral per a la fauna, al nord de la zona on ara es treballa».

Agricultura ha informat l'Ajuntament de Ger com a propietari de la muntanya i promotor dels treballs. Els mateixos tècnics que han fet la valoració s'incorporaran al seguiment de la tala amb els tècnics del departament.