La Cerdanya posarà en valor la feina dels ramaders conservant el paisatge

arxiu particular

Un ramat de vaques en una zona de pastures altes de la Cerdanya arxiu particular

La Cerdanya vol que tothom prengui consciència de la importància del sector ramader en la conservació d'un paisatge que, al final, acaba sent el reclam principal del turisme i les activitats de natura. El plantejament del nou projecte parteix de la base, sovint desconeguda o volgudament ignorada, segons han reclamat històricament molts ramaders, que la feina al camp sustenta l'atractiu de la vall i, també, l'economia que alhora permet viure-hi a molts professionals de sectors indirectament vinculats al turisme.

El Consell Comarcal, la Diputació de Girona i el mateix sector primari de la Cerdanya han començat a preparar una campanya que, amb l'objectiu final de sumar esforços en la promoció dels productes agroalimentaris de la vall, posi l'accent en aquesta ocasió en el rol que desenvolupen els ramaders dia rere dia en la gestió del paisatge. Així, segons han avançat des del Consell, la nova campanya neix «per tal d'adquirir conductes més cívics a l'entorn del sector primari agroalimentari i promoure els productes agroalimentaris de la Cerdanya a través de la seva pedagogia». En aquest sentit, els impulsors del nou pla de difusió han emfatitzat que el repte és «sensibilitzar entorn de la importància del sector agroalimentari a la comarca per a la conservació del paisatge, el desenvolupament econòmic local i el benestar de la població». En la primera fase de disseny de la campanya s'analitzarà les necessitats del sector primari.



Convivència amb el turisme

En aquesta línia, des del Consell han avançat que una de les primeres accions serà demanar als mateixos agricultors, ramaders i productors agroalimentaris «què és el que més els ocupa o preocupa en les actuacions incíviques que es produeixen al territori i com els afecta en els seus projectes». Aquesta enquesta mirarà d'analitzar les friccions que es produeixen entre el sector primari i el turisme quan, principalment en temporades altes, als prats, camins i boscos on treballen dia rere dia els professionals del territori hi acudeixen de sobte els visitants.

En una segona fase, els tècnics desenvoluparan l'estratègia comunicativa, a partir dels objectius i de les necessitats detectades amb l'edició de material gràfic, segons han remarcat des del Consell Comarcal, per finalment difondre els valors pel territori i els entorns d'acollida turística.