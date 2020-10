La Seu estableix un ordre alfabètic per organitzar la vacunació contra la grip estacional

L'Ajuntament de la Seu ha fet públic el calendari de vacunació contra la grip estacional, que s'aplicarà entre els dies 15 i 23 d'aquest mes d'octubre. Per organitzar la vacunació, que es farà al centre cívic El Passeig, el consistori ha anunciat un sistema de control d'ordre a través de la primera lletra del cognom.

Així, cada un dels set dies hi hauran d'anar les persones que tinguin el cognom que comenci per una de les lletres designades per a aquell dia. La vacunació començarà el dia 15 amb els veïns el cognom iniciat per a o b i s'acabarà el dia 23 amb els que tinguin un cognom que comenci per t o z.

La campanya va dirigida especialment a les persones majors de 60 anys, adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques, incloent-hi l'asma o persones internades en institucions tancades: residències geriàtriques, centres de malalties cròniques i malalties mentals, entre d'altres. La vacunació no requerirà de cita prèvia.