Territori aixeca el veto a les bicis als busos de l'R3 en obres i el manté per als gossos

Els usuaris de la línia de tren R3 que actualment presta el servei amb autobús entre Ribes de Freser i Puigcerdà ja hi poden pujar bicicletes.

Des de l'inici del tall ferroviari per les obres al túnel de Toses, que en principi ha de durar fins al mes de febrer, el Govern va vetar el transport per carretera de bicicletes i, també, de gossos, la qual cosa ha originat algun problema a viatgers que no n'estaven informats des del seu punt d'origen. En aquest sentit, la Cerdanya és un destí turístic que, especialment a l'estiu però també la resta de l'any, basa la seva oferta d'oci en les activitats d'esport com ara el ciclisme de muntanya, amb el Bikepark de la Molina com un dels principals referents.

Ara, el departament de Territori, responsable de la prestació del servei, ha anunciat que «els busos ja poden portar bicis al compartiment destinat als equipatges» i ha avançat que, de cara a la temporada d'hivern, en aquest espai també s'hi podran portar esquís. La mesura, però, topa amb el límit físic del portaequipatges de cada autocar, tal com han exposat des del departament: « El problema és la capacitat, ja que, si venen molts usuaris amb bicis o esquís, no hi caben». Pel que fa als gossos, que tampoc no poden fer el trajecte en bus entre Ribes i Puigcerdà, el departament s'ha remès a la normativa general de transport d'animals, de manera que tan sols permetrà l'entrada als busos de gossos pigall de viatgers invidents i els d'acompanyament a persones amb discapacitat que tenen reconeguda aquesta necessitat de gos guia.

Les obres al túnel de Toses van començar el mes de juny.