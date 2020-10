Mor Àngel Flotats, referent històric de la construcció pública a Cerdanya

La Cerdanya ha perdut Àngel Flotats Cordomí, un dels seus pioners en el sector de la construcció. Flotats, nascut l'any 1927 a Planoles, va fundar l'any 1964 l'empresa Flotats SA, especialitzada en obra pública i responsable de la major part d'obres de la xarxa viària i trames urbanes a la comarca.

Àngel Flotats es va iniciar de jove en el món de la construcció privada per, després, centrar-se més en la pública. Ja en aquest àmbit, va ser el responsable del manteniment de la Collada de Tosses, tasca que sempre havia recordat amb molt orgull, segons han explicat els seus familiars, perquè es tractava d'una feina que ajudava a mantenir la comunicació entre el Ripollès i la Cerdanya. L'empresa, que ja suma la tercera generació, té avui en dia quaranta treballadors, amb els quals s'ha fet càrrec, entre d'altres, d'actuacions urbanístiques emblemàtiques com ara la remodelació del centre de Puigcerdà, la portada de l'aigua potable de Bellver i Guils, la construcció del pont de l'N-260 a Martinet, algunes de les obres pels jocs olímpics a la Seu o la construcció de l'avinguda Schierbeck a Puigcerdà.

Àngel Flotats es va establir acabat de casar a Puigcerdà per viure amb Lluïsa Naudó, la qual regentava una lleteria al carrer Alfons I, fet que també va fer molt coneguda la parella. El fundador de l'empresa Flotats va treballar fins entrats els 70 anys, per bé que en els últims anys la passió per la feina encara l'empenyia a visitar sovint les obres de l'empresa, expressar la seva opinió i oferir consells, segons han recordat els seus familiars. Flotats també formava part del patronat de la Fundació Hospital de Puigcerdà. El funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà aquest dimecres dia 14 d'octubre a dos quarts d'una del migdia a l'església parroquial de Puigcerdà.