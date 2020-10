El PSC de la Seu insta l'Ajuntament a consultar als veïns les obres a les places

Compromís X la Seu ha denunciat que l'equip de govern vol traslladar els lavabos al mig de la plaça Joan Sansa sense cap tipus de consens entre el veïnat.

Aquesta nova ubicació s'ha decidit de manera unilateral sense comptar amb ningú, segons el grup de l'oposició. El grup d'Òscar Ordeig ha argumentat en un comunicat que «aquests lavabos, que havien d'estar a un local tancat a prop de la plaça, ja han costat la considerable xifra de 104.372,30 euros. Aquest import no és definitiu, ja que s'hi haurà d'afegir el cost de la instal·lació i adaptació dels lavabos a l'exterior, al mig de la plaça».

Compromís ha insistit a demanar responsabilitats a l'equip de govern per la gestió «d'aquest desastre. Aquest cas és un clar exemple de com no es poden malbaratar els diners públics i menys en moments de necessitat com els que estem vivint». El grup de l'oposició ha instat Junts i ERC a demanar disculpes als veïns.