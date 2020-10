El xef Albert Boronat de Llívia porta la Cerdanya a la final europea del Bocuse d'Or

El cuiner Albert Boronat del restaurant l'Ambassade de Llívia participarà aquest dijous en la fase final europea del concurs Bocusse d'Or 2020 en representació de l'estat espanyol. Després de guanyar, el mes de novembre, el concurs en la convocatòria per a cuiners de l'estat, ara Boronat afronta el repte de competir a Tallinn, a Estònia, amb els millors xefs del continent amb l'ànim de guanyar: «hem vingut aquí per intentar guanyar». El cuiner de Llívia donarà el seu toc particular als plats del concurs amb ingredients de la Cerdanya.

El xef de l'Ambassade ha explicat que assisteix a la fase final del concurs europeu Bocuse d'Or, un dels de més prestigi al món, amb totes les expectatives: «passar-nos-ho be ja ho farem al paradís, aquí hem vingut a donar el màxim de nosaltres perquè al paradís ho rebrem per duplicat; nosaltres anem a guanyar el concurs, un s'ha de classificar i ha d'estar positiu. Confio en la feina que hem fet i amb el temps que ho hem fet, estic segur que treurem el fruit del nostre treball; i anem amb les màximes aspiracions».



«Llívia, capital del món»

Boronat, que obrirà els dos dies de concurs cuinant aquest dijous a primera hora del matí, s'ha proposat mostrar al jurat del concurs els productes propis de la Cerdanya: «com deia en Josep Pla, el que hem de fer és posar la regió al plat, i en aquest cas hi posarem la Cerdanya amb tots els honors...en aquests moments Llívia, que com diuen els locals, i jo ho soc de cor, és la capital del món, està representada a Estònia per posar la Cerdanya en valor». Hores abans de posar-se als fogons, el xef de l'Ambassade ha explicat que pel que fa als nervis i el sentit de responsabilitat, «la processó va per dins, però vaja, un ha d'estar concentrat».

Tots els cuiners dels 16 països participants han de fer en cinc hores i 35 minuts dos plats de silur i de guatlla dels quals n'han de sortir catorze racions. A partir d'aquestes premisses, cada cuiner ha d'elaborar les receptes amb complements vegetals de la seva regió. Si bé els detalls dels plats, així com el nom, no es poden fer públics per la confidencialitat del concurs, Boronat ha apuntat als plats «hi haurà cereals, fusta i pi de la Cerdanya... no puc dir més».

Albert Boronat és a Tallinn acompanyat del seu ajudant Oriol Fernàndez, que tal com manen les normes del concurs, és menor de 22 anys. Boronat, d'origen tarragoní, i la seva companya francesa també cuinera, Mélina Allain, ofereixen a l'Ambassade des de l'any 2014 de Llívia una proposta gastronòmica fronterera amb productes i tècniques dels dos estats.