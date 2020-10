Cerdanya Acció pel Clima fa una crida a apagar els llums la nit de dissabte

L'entitat ecologista Cerdanya Acció pel Clima ha convocat administracions, institucions i veïns de la comarca a participar aquest dissabte dia 17 al vespre i a la nit en una acció consistent a apagar els llums. L'objectiu de la convocatòria és conscienciar la població de la contaminació lumínica i de la despesa energètica que comporta l'enllumenat tant públic com privat. Amb l'acció El Dia de la Nit, els ecologistes han demanat als veïns de la Cerdanya, el Conflent i el Capcir que apaguin els llums a partir del capvespre.

Els components de Cerdanya Acció pel Clima s'han coordinat amb els col·legues de l'entitat Les Petits Ruisseaux per portar a terme a la comarca una campanya que ja acumula més d'una dècada de trajectòria i reconeixement social a l'Estat francès. Des de l'entitat cerdana han argumentat que «preocupats i conscients de l'impacte de l'enllumenat públic, hem decidit unir-nos a l'acció? impulsada per Les Petits Ruisseaux amb l'objectiu de portar a la nostra comarca la 12a edició d'El Dia de la Nit. Aquesta acció ens permetrà observar l'impacte de l'absència de llum als nostres carrers sobre el medi ambient i poder fotografiar aquesta nit inèdita». Els membres de l'entitat han remarcat que la conscienciació i implicació dels cerdans en la problemàtica de la contaminació lumínica permetria avançar en cinc aspectes: la disminució significativa de les factures d'electricitat municipals; un retorn de la fauna local al seu entorn de vida; una reducció de l'empremta de carboni; un descans òptim i poder gaudir de l'observacio? de les estrelles. La CAC ha demanat als cerdans fotografiar i difondre l'acció.



Els ajuntaments ho estudien

Els membres de l'entitat s'han posat en contacte amb els ajuntaments i el Consell Comarcal per tal d'obtenir el compromís de les administracions locals d'implicar-se en la campanya. En aquest sentit, des de la CAC han apuntat que han rebut resposta d'alguns consistoris, entre els quals el de Puigcerdà, i afirmen que estudien algun tipus de mesura per visualitzar el suport a l'acció. Per això, el resultat d'aquesta primera edició d'El Dia de la Nit a la comarca és ara per ara una incògnita. Portaveus de l'associació s'han mostrat optimistes que l'acció demostrarà la conscienciació social existent i han avançat que la repetiran els pròxims anys a fi i efecte de consolidar-la a la comarca.