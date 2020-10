Gastropirineus suspèn el sopar de gala i manté la formació com a suport al sector

Els organitzadors de la cinquena edició de la trobada sectorial Gastropirineus, que se celebra a Puigcerdà entre el dilluns i dimarts, dies 19 i 20, han anunciat la suspensió del Sopar amb estrelles, que estava convocat per a dilluns al vespre al Park Hotel de la capital cerdana. Amb tot, les jornades es mantenen com una mesura que vol evidenciar la demanda de supervivència del sector de la gastronomia i la restauració en l'actual context de pandèmia. Així, els organitzadors de Gastropirineus han apuntat que «entenem que és el moment de donar més suport que mai al sector i per això les jornades del Gastropirineus dels dies 19 i 20 d'octubre, presencials i online, amb les sessions de cuina en directe al Museu Cerdà, es mantenen, i se seguiran totes les mesures de seguretat que marca la covid-19». El programa inclou conferències i sessions de cuina en directe des de les deu del matí de dilluns fins dimarts a la tarda amb retransmissió en directe a través de gastropirineus.com.