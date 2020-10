Els restaurants de la Cerdanya exigeixen ajudes després de la tercera limitació de l'activitat

Els restauradors de la Cerdanya han encaixat amb malestar l'ordre de tancar durant, de moment, quinze dies. Els bars i restaurants de la comarca han vist com una setmana després de superar la restricció específica per la comarca d'obrir tan sols al 50% de l'aforament, la Generalitat els fa tancar de nou. L'associació del sector ha avisat que reclamarà ajudes a l'administració i ha avisat que la restauració és el motor econòmic que dóna vida als pobles i sustenta moltes famílies.

La Cerdanya s'ha llevat amb un dels motors de l'economia turística aturat. El sector de la restauració és un dels que complementa el model turístic de segona residència i, alhora, dóna sortida a altres subsectors de l'alimentació i la distribució Amb la nova aturada, el sector suma ja la tercera limitació de l'activitat des del mes de març. La presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de Cerdanya, Nati Bover de Casa Patxi d'Alp, ha argumentat que el tancament «ens ha caigut com un gerro d'aigua freda; aquí la Cerdanya el 98% dels restauradors hem complert el 100% de les mesures restrictives fins la setmana passada i ara, que ens vinguin amb això... sembla que ens assenyalin com els dolents de la pel·lícula, i no ho som».

Bover ha remarcat que els bars i restaurants són «establiments segurs i molt nets», perquè compleixen els protocols de neteja i desinfecció. Des de l'associació han apuntat que el màxim perill de la nova situació el viuran els professionals que han de pagar lloguers alts i, alhora, tenen plantilles grans de treballadors. En aquest sentit, la presidenta del gremi s'ha mostrat esperançada que «la gent tingui bona voluntat i doni un cop de ma amb els lloguers». Bover ha remarcat que per molts empresaris de la restauració el nou escenari és insostenible econòmicament però, alhora, no volen acomiadar treballadors que, en moltes ocasions, són «com part de la família» perquè acumulen molts anys a l'empresa. Igualment, Bover ha alertat que tan sols poden agafar el tancament com a vacances els propietaris dels establiments.



«Per emportar, no és solució»

La presidenta dels restauradors cerdans ha criticat que l'administració consideri el menjar per emportar com una substitució del servei: «això no es pot fer així com així, cal estructurar-ho, veure com gestiones el menjar, com el cuines... no es tant fàcil».