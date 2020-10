La Seu debat la creació d'una taula per portar al Pirineu més estudis esportius

El grup municipal de Compromís per la Seu ha proposat a l'Ajuntament la creació d'una taula de treball formada per representants polítics d'ajuntaments interessats i del Consell Comarcal, representants de l'àmbit empresarial esportiu, persones significades per la seva aportació a l'esport de muntanya i un tècnic del Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal. Aquesta taula tindria entre els seus objectius impulsar la creació de cicles formatius d'esports de muntanya com l'escalada, el parapent i altres esports de referència mundial a l'Alt Urgell. Aquests estudis podrien estar adscrits a la Universitat de Lleida (UdL) i establir així una relació directa amb el nou estudi de grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) que el curs vinent es podrà cursar a la Seu d'Urgell, segons han explicat des de la formació política. La proposta també inclou la implicació dels ajuntaments perquè cedeixin els espais i els accessos per a les activitats esportives.