La Cerdanya i l'Alt Urgell creen una ajuda empresarial per a l'arrelament dels joves

Una reunió del Consorci Alt Urgell-Cerdanya per exposar subvencions

Els emprenedors de la Cerda-nya i l'Alt Urgell tenen una nova oportunitat per activar nous projectes empresarials amb l'ajuda econòmica de l'administració. Els consells comarcals de les sis comarques del Pirineu s'han coordinat amb el departament d'Agricultura en una campanya de finançament a través de micromecenatges amb una aportació pública de 24.000 euros. Aquesta inversió servirà per finançar un projecte per cada una de les comarques després que un jurat designi els que més aporten a l'arrelament i la inserció laboral dels joves al territori.

El projecte, que porta per nom «Matchfunding Arrela't a l'Alt Pirineu i Aran», té com a principal objectiu fomentar el retorn i la inserció laboral de joves al medi rural. Així, les administracions del territori s'han compromès a complementar amb un fons públic de 24.000 euros les aportacions de la ciutadania a través d'una campanya de micromecenatge a partir de les quals s'impulsaran els nous projectes al territori.

Els impulsors del projecte han previst una inversió final de 48.000 euros en un màxim de sis projectes que s'escolliran, per part d'un jurat independent, en funció del que estableixen les bases. Les últimes setmanes les administracions han convocat reunions virtuals a cada una de les sis comarques per exposar les bases del concurs, que es porta a terme a través del projecte global Odisseu de retorn dels joves al Pirineu que el departament d'Agricultura porta a terme des del 2012. Aquesta primera convocatòria conjunta de les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran es va obrir dilluns i finalitzarà el 13 de desembre. Hi poden accedir professionals autònoms, associaciós, cooperatives o microempreses que tinguin la seu social o domicili a l'Alt Pirineu i Aran.

Aquesta iniciativa la promouen els consells comarcals de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i el projecte de cooperació Leader Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, la de Girona, l'IDAPA, la direcció general de Joventut, el Consorci Alt Urgell-Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental, en col·laboració amb el departament d'Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.