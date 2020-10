El Consell de l'Alt Urgell convoca dos cursos adreçats a dones emprenedores

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha impulsat per al mes de novembre un programa formatiu adreçat a dones que, sota el títol 'Format'i creix' pretén dones eines a les dones que vulguin obrir-se camí com a emprenedores o que desitgin treballar la seva consciència emocional. El programa l'organitza el servei d'Igualtat del Consell, el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Associació de Dones del Món Rural i Kaxi Coaching. Així, a primera de les formacions, que porta per nom 'Potencia l'èxit en la teva empresa', s'adreça a dones emprenedores o que tinguin alguna idea de negoci o projecte professional. L'altra, que porta per títol 'Consciència emocional', està pensada per a dones que vulguin augmentar el seu nivell d'autoconsciència, comprendre millor les emocions. En principi, les dues formacions es realitzaran al Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu, a l'edifici de les Monges de la Seu.