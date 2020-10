Denuncien l'acumulació de deixalles de Masella al Cadí

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà ha denunciat una acumulació de deixalles al bell mig del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Segons expliquen, les deixalles provenen de l'estació d'esquí cerdana de Masella. El grup berguedà ha acompanyat la denúncia a les xarxes socials de diferents fotografies en què es poden veure membres de l'entitat recollint una gran quantitat de deixalles voluminoses trobades a la zona de la pleta dels Xais.

Les restes trobades eren plàstics de grans dimensions on es podia llegir el nom de l'estació cerdana. El president del Grup de Defensa de la Natura, Ferran Canudas, ha explicat a Regió7 que «la majoria del material que vam recollir són els plàstics que es posen per cobrir els canons de neus de les pistes d'esquí, els plàstics que es posen per si la gent ha de xocar que no es facin mal amb els ferros del canó».

Les deixalles de grans dimensions les van observar dues persones de l'entitat berguedana que van passar caminant per la zona de la pleta dels Xais fa poques setmanes. L'assemblea de l'entitat va decidir anar-les a recollir i fer la denúncia corresponent a les xarxes socials. Canudas afirma que «el que ha passat és que segurament amb el vent les deixalles han saltat d'un cantó a l'altre. Això havia d'estar al capdamunt de l'estació de Masella i amb ràfegues de vent ha saltat cap a la banda del Berguedà».

Les deixalles arrossegades pel vent des de l'estació cerdana van quedar enclotades en aquesta zona del Parc Natural del Cadí- Moixeró, i segons afirmen des de l'entitat n'hi havia una gran acumulació i el seu mal estat indica que feia força temps que hi eren.

En el comunicat de denúncia, el Grup de Defensa de la Natura ha explicat que s'han encarregat de portar les restes de l'estació de Masella a la deixalleria, però avisen que «no ho tornarem a fer» i per aquest motiu demanen als responsables de l'estació que, «si sou bons per obrir les pistes, també heu de ser-ho per assumir-ne les conseqüències».

El grup ecologista berguedà fa una crida a preservar els ecosistemes i qualifica d'irresponsables els responsables de l'estació d'esquí cerdana.