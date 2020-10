La Fundació Hospital de Puigcerdà es desvincula de la suposada intervenció de la residència de Bellver

La Fundació Hospital de Puigcerdà ha coincidit amb l'Ajuntament de Bellver que la cessió d'una infermera especialitzada a la residència no suposa en cap cas una 'intervenció' del centre geriàtric municipal, tal com ha apuntat el departament de Salut.

El gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà que s'encarrega de l'atenció primària a la comarca, David Fernàndez, ha explicat que l'ens que dirigeix i la residència de Bellver han signat un contracte per la cessió d'una infermera assessora en Covid-19 per substituir una treballadora del centre que esta confinada per precaució. Fernàndez ha explicat que la Fundació Hospital de Puigcerdà no ha rebut cap notificació per part de cap departament del Govern de la suposada intervenció sobre la residència de Bellver, per la qual cosa ha suposat que algú del departament va fer una interpretació particular de l'informe del delegat del departament a l'Alt Pirineu encarregat de les residències en el que explicava l'enviament de la infermera assessora a Bellver. Fernàndez ha emfatitzat que aquesta acció no suposa en cap cas una intervenció per part de la Fundació sobre el centre geriàtric de Bellver.

"Tan sols hem col·laborat"

El gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà hi ha afegit que «nosaltres en cap cas tampoc no ens hem presentat per demanar la gestió de la residència de Bellver», tràmit que hauríem hagut de fer abans d'intervenir-la. Fernàndez ha remarcat que «el que hem fet no és intervenir sinó donar-nos un cop de ma entre institucions de la comarca... nosaltres de Salut no sabem res, ningú no ens ha trucat, sabem que a premsa surt el nostre nom perquè l'informe de la delegació posava que nosaltres col·laboraríem..».