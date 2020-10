Compromís insta el govern de la Seu a crear un parc d'habitatge públic

El grup municipal de Compromís per la Seu a l'oposició de l'Ajuntament ha criticat el govern d'ERC i Junts perquè, al seu entendre, renuncia a la creació d'un parc d'habitatge públic a la ciutat. Des del grup adscrit al PSC han denunciat «la nul·la gestió dels últims equips de govern de Junts i ERC en política d'habitatge els darrers 20 anys, que no ha construït ni un sol pis d'habitatge social, el fracàs de la promoció d'habitatges públics a l'Horta del Valira i la gran quantitat de pisos buits que hi ha a la ciutat». La regidora de Compromís Carlota Valls ha reclamat a l'equip de govern que «es replantegi l'estratègia en habitatge públic perquè l'Ajuntament renuncia a comprar habitatge per destinar-lo a habitatge social».