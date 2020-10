Foment autoritza fer una rotonda a Ger que reduirà la perillositat de l'N-260

L'Ajuntament de Ger ha obtingut el permís per a la construcció d'una rotonda a la carretera N-260 al pas pel nucli urbà. El consistori veu el projecte com una mesura positiva no tan sols per a la gestió interna del trànsit sinó també per a la reducció de la velocitat a què obligarà el giratori als conductors. En aquest sentit, l'Ajuntament de Ger se suma a les demandes de Bolvir per fer reduir la perillositat del vial al seu pas pels pobles.

La nova rotonda es construirà en els pròxims mesos al costat oriental del terme municipal, a l'accés al poble des de Bolvir, en el marc del desenvolupament d'un plarcial urbanístic. Aquest pla preveia inicialment un accés a la urbanització des d'un accés existent que condueix al cementiri municipal, de manera que es va plantejar la construcció de la futura rotonda. Aquest nou equipament viari es farà a l'altura de l'actual accés al Molí de Ger, un entorn al sud del terme municipal en el camí cap al Segre. L'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha apuntat que la construcció de la rotonda «serà un projecte bo per al poble perquè tenim els mateixos problemes que Bolvir, el pas de la carretera per Ger és ràpid i no hem tingut accidents greus però el problema hi és». Es dona la circumstància que en el seu pas pel municipi, l'N-260 inclou un revolt amb poca visibilitat a l'altura del centre urbà i, a la part occidental, a l'enllaç amb la carretera de Meranges. Una vegada el projecte ja té l'autorització del ministeri de Foment, el consistori preveu que en el termini d'un any l'obra estigui feta. Bolvir té sobre la taula de debat amb l'Estat la construcció de dues rotondes al Remei i l'accés oriental del nucli urbà per també reduir la perillositat del vial.