Salut reitera que la residència de Bellver està intervinguda i addueix «deficiències greus»

El departament de Salut reitera que la residència Sant Roc de Bellver està actualment «intervinguda». Davant la negativa de l'Ajuntament sobre la intervenció i les crítiques de l'alcalde, Xavier Porta, que va titllar d'«exagerada» i «inexacta» aquesta expressió, portaveus del departament han remarcat que el centre geriàtric n'ha assumit provisionalment la direcció i la gestió i ha destacat que la situació respon a un conjunt de deficiències detectades al centre.

Portaveus del departament de Salut han argumentat que, al seu entendre, la intervenció de la residència de Bellver es va produir arran d'una inspecció de Salut Pública del dia 14 d'aquest mes d'octubre, és a dir dimecres de la setmana passada, i no a una altra realitzada al centre el dilluns 19 a què va fer referència l'Ajuntament. En aquesta visita, relata el departament, «es va detectar deficiències greus en relació amb la sectorització, utilització d'EPIS i circuits», per la qual cosa els responsables de l'equipament i els delegats del departament van valorar in situ la situació. En el transcurs d'aquest debat es va optar per la intervenció, segons el relat de Salut: «la situació va ser valorada amb la Direcció del Centre i amb el President de l'entitat gestora, Fundació Pública de Serveis Sant Roc, i es va acabar decidint la intervenció».



Bellver i Puigcerdà ho veuen diferent

Aquesta interpretació dels fets no coincideix amb la feta pels treballadors, gestors i responsables polítics de la residència de Bellver ni amb la gerència de la Fundació Hospital de Puigcerdà, els quals no veuen una intervenció sinó una ajuda puntual entre institucions sanitàries d'una mateixa comarca.