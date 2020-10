El PSC de la Seu proposa fer tiquets de menú per als veïns vulnerables

El grup municipal de Compromís per la Seu ha proposat un paquet de mesures per garantir el dret a l'alimentació als veïns amb menys recursos i, alhora, reactivar els negocis de bars i restaurants. El ple municipal ha donat suport a una moció del grup de l'oposició en la qual es planteja la creació d'un tiquet de menú per a persones vulnerables vàlid per als establiments de restauració de la ciutat.

Segons han explicat des de Compromís per la Seu, «per poder garantir una alimentació suficient i saludable a totes les persones i famílies cal millorar de forma urgent l'aportació que reben els usuaris del projecte Aliments per la Solidaritat. L'Ajuntament ha d'aportar més recursos per poder oferir aliment fresc suficient, especialment a famílies amb infants. L'aportació d'aliments ha de deixar de veure's com un complement i ha de passar a garantir aquest dret». D'altra banda, els polítics adscrits al PSC hi han afegit que «també es fa imprescindible fer arribar a la Generalitat la necessitat d'ampliar les beques de menjador del 100 %, que actualment són minoritàries. Les beques parcials no solucionen el problema, els infants i adolescents han de menjar bé i acompanyats cada dia al llarg de tot el curs escolar. I no podem oblidar l'alimentació dels infants i joves en períodes no lectius. La pandèmia ha demostrat que existeixen fórmules per donar aquest suport, com per exemple les targetes moneder. L'administració no pot deixar en les ONG el que és la seva obligació». Des del partit de l'oposició han remarcat que, finalment, també «calen altres mesures adaptades i pensades per a persones en situacions especials, com són les persones grans que viuen soles, les persones amb malalties cròniques, malalties o trastorns mentals o amb addiccions. Aquestes persones sovint mostren apatia cap a l'alimentació i el seu estat d'ànim no és el propici per cuinar».

En aquest escenari, Compromís per la Seu ha anunciat que «en un moment en què bars i restaurants estan veient molt minvats els seus ingressos, Compromís proposarà a l'equip de govern posar en marxa un projecte en el qual es puguin adherir els bars i restaurants de la ciutat per poder oferir, per un preu raonable que estaria subvencionat per l'Ajuntament, un menú a persones en situació vulnerable».