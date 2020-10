L'Ajuntament de Ger projecta una plaça central a Gréixer

L'accés principal al poble de Gréixer des de la carretera de Meranges, on es farà la nova plaça central

El poble de Gréixer tindrà una plaça Major. L'Ajuntament de Ger ha activat aquesta setmana els tràmits previs per a la contractació de les obres que permetran crear en aquest nucli agregat del terme municipal un espai de trobada veïnal i celebració d'activitats públiques.

Una vegada finalitzat el període de concurs i exposició pública, l'equip de govern, que encapçala Alfons Casamajó, ha signat aquesta setmana el contracte d'obres que han de possibilitar l'inici dels treballs. El projecte preveu un espai d'uns 400 metres quadrats que s'obrirà al costat esquerra de l'entrada del poble en el seu accés per la carretera de Meranges. Es tracta d'un sector nou d'urbanització els promotors del qual han fet la cessió anticipada dels terrenys que s'han de destinar a zona verda. Això permetrà a l'Ajuntament fer la plaça pública sense haver d'estar subjecte al ritme de les obres de la urbanització. La plaça té un disseny quadrat d'uns vint metres per cada costat amb una disposició de dos nivells i una gran part del ferm dur. Els dos nivells oferiran un espai de semigraderia que permetrà fer-hi activitats socials i culturals. L'espai, que també tindrà zona arbrada i bancs, presentarà com a característica especial un circuit perimetral d'aigua. Els dissenyadors de la plaça han previst recollir el cabal del reg de Gréixer en una canalització en superfície que donarà la volta a la plaça i, més enllà del factor ornamental, li conferirà una frescor que, sobretot a l'estiu, aportarà un valor afegit a l'espai.

Casamajó ha explicat que es tracta d'una actuació important per al municipi i sobretot per al poble de Gréixer perquè formava part dels compromisos electorals del seu equip. Les obres les portarà a terme l'empresa Febial amb un pressupost assignat de 68.196 euros. El termini d'execució de l'actuació és de tres mesos, de manera que el consistori preveu que estigui enllestida abans de l'estiu que ve.