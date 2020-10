La Seu obre una tercera convocatòria d'ajudes per a veïns en ERTO o a l'atur

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decidit obrir una tercera convocatòria per sol·licitar ajudes per a persones a l'atur o en ERTO a causa de la covid-19.

Segons ha informat el mateix Ajuntament, la nova fase d'ajudes per a persones que es trobin a l'atur o en ERTO a causa de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la covid-19 ha quedat activada aquesta setmana i s'allargarà fins al pròxim dia 31. Els ajuts tenen com a objectiu «pal·liar els efectes que ha provocat en les persones empadronades a la Seu d'Urgell que hagin perdut la feina o que hagin patit un ERTO per part d'empreses amb seu social a la comarca, des del 9 de març», segons han remarcat des del consistori. La subvenció s'estableix en forma de targetes moneder que es podran utilitzar només en comerços de la capital alt urgellenca. Així, la mesura beneficia, d'una banda, les persones de la ciutat que han vist alterada la seva situació laboral a causa de la pandèmia, i alhora, es contribueix a dinamitzar l'economia local, tal com ha remarcat l'equip de govern municipal. Els ajuts estan adreçats a persones empadronades a la Seu i s'estableixen principalment els imports i beneficiaris següents: una subvenció de 400 euros per a les persones que s'hagin quedat a l'atur i no rebin cap prestació; i una de 250 euros per a les persones que s'hagin quedat a l'atur i rebin una prestació d'atur.