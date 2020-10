Cadí viu un105è aniversari de premi

La Cooperativa Cadí celebra aquest mes d'octubre el 105è aniversari de l'entitat empresarial amb un nou reconeixement. La cooperativa ha estat guardonada amb el premi nacional Felip Domènech 2020, que conecedeix el sindidat Unió de Pagesos, pel seu paper vertebrador de l'economia sostenible a la Cerdanya i l'Alt Urgell des de fa més de cent anys a partir del compromís amb la pagesia.

El premi arriba després que el mes d'agost la cooperativa rebés un altre premi, aquest d'àmbit mundial, pel formatge Urgèlia, amb la qual cosa l'empresa, que s'ha declarat molt «il·lusionada» pels premis, encadena dos reconeixements, d'una banda, al seu rol econòmic sobre el territori i, de l'altra, la seva producció.

Per celebrar el 105è aniversari, la cooperativa ha organitzat concursos a les xarxes i actes a la Seu amb l'objectiu continuar donant a conèixer la tasca social i la producció de l'empresa.

En aquest sentit, Unió de Pagesos ha premiat la cooperativa en la categotira d'Entitat per ser «clau en l'economia del Pirineu, en la creació de riquesa i ocupació al territori». Això és així perquè la cooperativa, que recull llet a casa de la pagesia diàriament a les dues comarques, té 105 socis ramaders i una plantilla de 120 treballadors de la Cerdanya i l'Alt Urgell. Fonts d'UP han emfatitzat que «aquesta activitat ha creat un teixit industrial al seu voltant, activitat indirecta entre transportistes, empreses de manteniment, proveïdors de primeres matèries i constructors». El pes de la cooperativa al territori ho evidencia el fet que, segons apunten historiadors del territori, el negoci lleter i la feina diària de l'empresa ha influït al llarg de l'últim segle en la tendència de la Cerdanya lleidatana cap a la Seu com a ciutat de referència malgrat que poblacions com ara Martinet i Bellver són més a prop i estan més ben comunicades amb Puigcerdà.

UP ha valorat el fet que una de les característiques de la Cooperativa Cadí hagi estat l'aposta per la marca pròpia, la qual cosa ha permès als clients reconèixer el territori en la producció. Això és així perquè la marca s'identifica amb la serralada del Cadí, amb la Seu i el Pirineu. El sindicat també ha valorat que «en els últims anys la cooperativa lluita en un mercat de la llet molt volàtil, on s'ha concentrat la distribució i hi ha una fortíssima competència en derivats lactis dels països de la UE». La concessió del guardó a Cadí, l'entrega del qual encara no té data per la pandèmia, se suma a una de les més grans alegries de l'empresa en els 105 anys de vida: a l'estiu el formatge Urgèlia de Cadí va guanyar el premi Or al concurs de formatges 2020 Soft Awards en la categoria de llet de vaca. Un premi per encarar des de l'èlit mundial el segon segle.