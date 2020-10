L'Ajuntament de Puigcerdà reurbanitza l'entorn de l'ermita de Sant Marc

L'Ajuntament de Puigcerdà ha portat a terme un projecte urbanístic consistent a remodelar els entorns de l'església de Sant Marc, patró de la vila.

Les feines han servit per reurbanitzar un entorn rural als afores de la capital cerdana molt concorreguda pels veïns perquè es tracta d'una de les principals vies de passeig i esport. Les obres han permès refer el ferm així com consolidar les tanques que separen el vial de les zones i prats limítrofs. L'ermita de Sant Marc, on es desplaça el consistori cada any per celebrar la festivitat patronal, es troba a l'extrem sud del terme municipal, a tocar de la ribera del Segre i el pont que dóna accés al terme de Fontanals.