La Cerdanya crea un espai de trobada física i virtual d'ajuda i informació a les dones

La Cerdanya disposa d'una nova via per vehicular les preocupacions en matèria d'educació, assessorament i atenció a les dones. El Consell Comarcal ha impulsat un projecte que sota el nom de «L'hora del cafè» ofereix un nou espai de retrobament entre veïnes de la comarca que fins ara no sabien on adreçar les seves preocupacions.

Segons han explicat des del Consell Comarcal, «L'hora del cafè» neix per ser «un espai de trobada i de reflexió col·lectiva per a dones amb el suport de professionals que atenen les seves necessitats i ofereixen atenció integral». El projecte s'ha estrenat aquesta setmana passada amb una primera reunió sota el guiatge d'institucions de referència a la comarca en aquest àmbit, com ara el Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS) i el Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD). La trobada permet també fer contactes virtuals a través de les noves tecnologies de la informació a fi de facilitar al màxim la participació de les dones dels disset municipis de la comarca.

El projecte «L'hora del cafè» s'emmarca en la política del Consell Comarcal d'impulsar i consolidar un pla de polítiques d'igualtat que impregni tots els àmbits de la gestió pública a la comarca. Per això, una comissió de treball amb tècnics comarcals i municipals vetlla pel compliment de les directrius d'igualtat, tant en l'execució dels projectes com en la comunicació. Aquest grup de treball el formen tècnics d'àrees diverses com ara Joventut, Serveis Socials, Promoció Econòmica i Esports. L'objectiu del pla d'igualtat és aplicar a la Cerdanya una política «transversal, duradora i real d'igualtat de gènere», segons han estipulat els seus impulsors, que doni continuïtat al primer pla que es va aprovar l'any 2010. Aquesta primera edició del pla va implantar a la comarca protocols i pràctiques en la resposta davant els casos de violència de gènere així com la creació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que ara ha fet una passa més amb «L'hora del cafè».



Masclisme digital

En aquest mateix àmbit el Consell ha anunciat una nova activitat que sota el títol «Violències masclistes als entorns digitals: prevenir i donar resposta des de casa» pretendrà, el dia 2 de novembre a les set de la tarda, facilitar eines per a la gestió de les violències que sovint passen desapercebudes en el flux de les xarxes socials. El taller, telemàtic, va adreçat a famílies d'adolescents.