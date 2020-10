S'enfronta a sis anys de presó per abusar de la seva neboda, menor, a Puigcerdà

L'Audiència Provincial de Girona té assenyalat per a avui al matí el judici oral d'un acusat d'haver abusat sexualment de la seva neboda, menor d'edat, a Puigcerdà.

Segons la narració dels fets de la fiscalia, els presumptes abusos sexuals van tenir lloc al llarg de l'any 2019 a la capital ceretana, quan l'acusat va fer diversos tocaments a la noia.

El moment en què presumptament van passar els fets, la víctima era menor, l'any 2019 tenia menys de 16 anys.

L'acusat s'enfronta a una petició de sis anys de presó per part de la fiscalia per un delicte que la mateixa acusació pública qualifica com a abusos sexuals a una menor de 16 anys d'edat.