Prullans impulsa una renovació del nucli antic per recuperar-ne l'estil tradicional

Prullans ha iniciat els tràmits per executar un projecte urbanístic que ha de renovar i millorar el nucli antic del poble. El projecte té com a finalitat renovar els carrers i places del centre per modernitzar el clavegueram i la resta de serveis que quedaran soterrats i, alhora, canviar el ferm per dotar-lo d'un aspecte més tradicional de muntanya, segons ha explicat l'alcalde, Albert Maurell.

La renovació integral del centre és la principal actuació de l'actual mandat municipal. Preveu una aportació de la Generalitat, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis, de 370.000 euros i una inversió final, amb el 20% d'aportació municipal, de més de 462.000 euros.

La intenció de l'equip de govern que encapçala Maurell és poder iniciar les obres l'any 2021, sempre que s'acabin aprovant les subvencions del PUOSC. El termini d'execució de les obres és d'un any, de manera que la remodelació podria estar acabada entre els anys 22 i 23. Les obres permetran renovar la xarxa de clavegueram, fer la separació entre les aigües pluvials i residuals i canviar la fisonomia d'un poble que té la catalogació de «Poble amb encant» de la demarcació de Lleida.

En aquest sentit, l'alcalde ha explicat que, a falta d'acabar-ho de concretar amb l'equip de govern, «la idea és recuperar el carrer de poble de muntanya, que no sigui d'asfalt pur i dur sinó que tingui una part central per al trànsit potser amb formigó i unes voreres amb empedrat, tal com eren abans». Aquest disseny, ha remarcat Maurell, destacarà l'aspecte rústic i, alhora, incidirà en el fet que sigui pràctic per a la neteja hivernal. L'actuació comprendrà des de la plaça Major fins l'Ajuntament.