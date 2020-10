Compromís per la Seu reclama una rebaixa en el preu del menjador de la llar d'infants

El grup municipal de Compromís per la Seu ha manifestat la seva oposició a l'augment del preu del menjador de la llar d'infants municipal Els Minairons. Segons ha argumentat el partit de l'oposició a l'equip de govern de Junts i ERC, en el proper ple de l'Ajuntament, que se celebrarà el dilluns 2 de novembre, Compromís presentarà una moció que mostra el seu rebuig a l'augment de preu del menjador escolar de la llar d'infants i, alhora, proposa que el preu es rebaixi el 10% com a mínim. Igualment, la moció plantejarà que s'augmentin les beques per a famílies en situació desfavorida. Segons han assegurat els portaveus de Compromís per la Seu, l'Ajuntament ha decidit augmentar el preu de l'espai de migdia de la llar d'infants al màxim que permet la llei, amb uns preus de 6,33 euros per alumne i dia en el cas dels alumnes que s'hi queden cada migdia i de 6,96 ? per als comensals esporàdics, és a dir els que s'hi queden menys de tres dies la setmana.