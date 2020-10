El segon confinament manté oberta la frontera estatal de Cerdanya

La Cerdanya viu el segon confinament general de la pandèmia amb la frontera estatal oberta. Les mesures de restricció de la mobilitat activades des d'aquesta matinada de divendres que limiten la sortida dels termes municipals no afecta el pas fronterer entre Puigcerdà i la Guingueta d'Ix perquè així ho estableixen els respectius decrets d'alarma dels estats espanyol i francès. Així, el pas d'un costat a l'altre es fa sota les mateixes condicions que en el trànsit entre municipis de la resta de la vall, és a dir subjecte a les excepcions previstes per la Generalitat.

Els cerdans d'un i altre costat de la frontera estatal l'han creuat aquest matí de divendres en l'estrena del nou confinament per anar a treballar o als centres sanitaris transfronterers com qualsevol altre dia. Tal com va passar en l'anterior fase de restricció de la mobilitat, la majoria porten el document que acredita el desplaçament per motius laborals.



La comarca sí ha vist lleugerament alterat el seu ritme habitual amb l'evident arribada, dijous a la tarda i vespre, de veïns de segona residència. Les entrades de Puigcerdà així com els centres comercials van registrar cues des de primera hora del capvespre. L'anunci de la Generalitat d'activar les restriccions de trànsit a partir de les sis del matí d'aquest divendres ha empès alguns segons residents a sortir ja dijous de l'àrea metropolitana per passar el cap de setmana a la comarca. Si bé no es tracta d'una arribada en massa com en altres caps de setmana amb festes assenyalades, els carrers de Puigcerdà i els pobles evidencien una major presència de veïns. El gruix d'aquests segons residents hauran de posposar el retorn als domicilis habituals a dilluns si volen esquivar els controls policials.