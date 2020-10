Territori i Sostenibilitat inicia l'estudi de millora de transport públic per carretera a la Cerdanya

El transport públic per carretera de la Cerdanya s'analitzarà en el marc d'un estudi per conèixer l'oferta i demanda i procurar que tots els municipis tinguin un servei adequat, a més d'accés als seus CAP o centres sanitaris de referència. Així, el que es busca és connectar-los amb la capital i altres localitats de referència de la comarca o de territoris veïns, coordinar els serveis interurbans i els horaris entre els serveis regulars, escolars, i de tren per fomentar la intermodalitat.

El director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha donat aquest divendres el toc d'inici a l'estudi, fent-ne una presentació telemàtica davant del Consell Comarcal i els alcaldes. Per Saldoni "aquests estudis de millora del transport públic per carretera són molt importants pel territori, ja que a través d'un contacte directe amb els ajuntaments de la comarca, es tenen en compte les seves peticions de millora; acostant més el transport públic als ciutadans".

La Cerdanya té una superfície de 546,69 km2, una població de 18.193 habitants, i una densitat mitjana de 33,3 hab./km2. Està formada per 17 municipis on destaca Puigcerdà amb 9.258 habitants (el 50,9% de la seva població) que esdevé la capital sanitària, comercial i de serveis de la comarca. Bellver de Cerdanya, Alp i Llívia són els altres tres municipis més poblats.



La mobilitat de la comarca

Aquesta comarca té a nivell intercomarcal la C-16, també coneguda com Eix del Llobregat, que connecta França i la comarca amb Berga i Barcelona.

També compta amb la N-260, coneguda com a Eix Pirinenc, vertebrador de la comarca, ja que permet connectar els municipis, tant de l'est con de l'oest amb França a través de la N-152. Per l'oest connecta amb la comarca de l'Alt Urgell i per l'est, connecta amb la comarca del Ripollès.

Com a carretera comarcal, que connecta la C-16 a Riu de Cerdanya amb la N-260, a Queixans, hi ha la C-162. Cal tenir en compte que al corredor Bellver de Cerdanya – Alp – Puigcerdà – Llívia es concentra la majoria de la població de la Cerdanya.

El major nombre de desplaçaments en dia feiner es produeixen dins de la pròpia comarca, amb un total de 108.365 viatges al dia, que correspon al 93% del total. A nivell intercomarcal es realitzen 8.303 desplaçaments en feiner entre la Cerdanya i les comarques veïnes. Destaquen les relacions amb l'Alt Urgell, i tot seguit, amb el Barcelonès.

La Cerdanya compta amb un total de 17 línies de transport públic per carretera, 11 d'elles a la demanda a la comarca de la Cerdanya, que uneixen diferents municipis entre sí, amb la seva capital Puigcerdà i amb Barcelona, el Berguedà, l'Alt Urgell i Andorra. En l'àmbit ferroviari, Rodalies de Catalunya disposa de la línia R3 amb 6 expedicions fins a Puigcerdà i 4+5 fins a la Tor de Querol.

Per altra banda, el mes de setembre de 2020 es va signar el Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal de la Cerdanya per un import de 114.277 euros, per la gestió de la mobilitat en transport públic en determinats àmbits amb baixa demanda o per atendre necessitats específiques en la comarca de la Cerdanya. En concret, el conveni empara la prestació dels serveis de transport de 6 recorreguts lineals, 4 de radials i serveis a la demanda.



Busos ConnECT

Dins l'abast del projecte europeu ConnECT del programa Interreg Poctefa, del qual participen el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée i el Conseil Départamental des Pyrénées Orientales, es prolonguen diferents línies de transport públic per carretera a l'Espai Català Transfronterer, amb l'objectiu de suprimir l'efecte frontera, millorar l'accessibilitat i la interconnexió entre a municipis, regions i veïns a totes dues bandes de la frontera.

Pel que fa a la Cerdanya, el projecte va implementar el setembre dues línies transfrontereres: una Portè-Puigcerdà-Montlluís i l'altra, Formiguera-Puigcerdà-Er. Properament també s'implementaran en l'àmbit del ConnECT millores en dues línies de llarg recorregut, que perllongaran el seu itinerari fins a la Guingueta d'Ix. Es tracta de les línies: Barcelona – Puigcerdà – Llívia – La Guingueta d'Ix i Girona – Puigcerdà – Llívia – La Guingueta d'Ix.



Metodologia de l'estudi

Per dur a terme aquest estudi es realitzarà, en una primera fase, una anàlisi de la situació actual a partir de la recopilació de la informació dels següents aspectes: la informació sociodemogràfica, que tindrà en compte l'estacionalitat de la Cerdanya; la dels equipaments de la comarca; l'oferta i la demanda de la xarxa de transport col·lectiu i, per últim, un treball de camp on es faran entrevistes als principals agents i enquestes als ajuntaments. D'aquesta manera, l'estudi comptarà amb informació de primera mà sobre les problemàtiques i peticions del territori.

Posteriorment, es farà una diagnosi de la situació actual en matèria de mobilitat i transport col·lectiu; es definiran els criteris i les línies que seguiran les propostes de millora; i, per últim, se'n farà una valoració tenint present la demanda potencial, per a consensuar les propostes de millora dels serveis de transport públic a la comarca.