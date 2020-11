Prullans acorda amb l'ACA buscar un indret per construir-hi la depuradora

Prullans vol deixar d'abocar les aigües residuals a l'entorn natural perquè no acabin al cabal del Segre. L'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han acordat iniciar els tràmits per a la futura construcció d'una depuradora. El primer que cal definir és l'indret ideal per a l'equipament.

L'Ajuntament de Prullans ha signat un conveni amb el Consell Comarcal i l'ACA per tal que es redacti l'estudi d'alternatives i el projecte tècnic, segons ha explicat l'alcalde, Albert Maurell. L'estudi d'alternatives analitzarà el terme municipal per definir el millor emplaçament per a la depuradora. Prullans té un terme municipal que va de la ribera del Segre, al voltant dels 1.000 metres d'altitud, fins als 1.500 metres del límit amb Lles. En aquest sentit, un estudi antic ja definia el millor emplaçament per sota l'N-260, a la part més baixa, que és, alhora, la més allunyada del nucli urbà. L'alcalde creu que amb les noves tecnologies no caldria situar l'equipament tan allunyat del poble, fet que faria més barata la construcció i el manteniment. El conveni estableix que sigui l'ACA qui pagui tant l'estudi d'alternatives com el projecte tècnic. Ara l'Ajuntament està pendent de la resposta de l'ACA per tirar endavant defitivament el projecte. Maurell ha explicat que es tracta d'un dels projectes més importants per a Prullans en els pròxims anys. La seva previsió és que els estudis estiguin fets el 2021 i les obres es puguin fer a partir del 2022. Actualment Prullans, com altres pobles de la comarca, paga a l'ACA multes per no depurar les aigües residuals.