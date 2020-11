La Guingueta d'Ix inicia tràmits per posar el nom de Jordi Pere Cerdà a l'escola

En les pròximes setmanes la Cerdanya podria tenir la segona escola amb el nom de Jordi Pere Cerdà, nom artístic del poeta de Sallagosa Antoni Cayrol, del qual aquest any se'n celebra el centenari del naixement.

El govern departamental dels Pirineus Orientals ha impulsat la tramitació del canvi de nom de l'escola de la Guingueta d'Ix per tal que homenatgi el poeta cerdà. Segons ha avançat el diari L'Indépendant, les autoritats departamentals i municipals, amb qui treballen en col·laboració, ja han obtigut el vistiplau de la família de l'escriptor per tal que ja sigui l'Ajuntament i el mateix centre educatiu qui confirmi el projecte. Amb aquesta acció d'homenatge, l'escola Cerdanya de la Guingueta d'Ix passaria a dir-se Jordi Pere Cerdà, la qual cosa la faria coincidir amb el nom de l'actual escola Jordi Pere Cerdà de Sallagosa, que té el català com a llengua vehicular recollint l'herència de l'antiga Bressola de Càldegues. En aquest sentit, des d'aquest curs, l'escola de Sallagosa ha renovat el nom i el portal web per iniciar una nova etapa amb el nom Nova Escola Fronterera Jordi Pere Cerdà.



Centenari del naixement

Els impulsors de l'homenatge al també dramaturg i assagista preveuen que tota la tramitació podrà estar enllestida a final d'any. El projecte ha de ser votat durant el mes de novembre per l'assemblea local de la Guingueta una vegada l'alcalde ja hi ha donat la seva aprovació.

L'homenatge de la Guingueta se suma al que li han fet durant l'any diverses institucions, com ara la de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, que va acollir fins a l'estiu una exposició sobre el poeta titulada Tinc al cor un poble fet de llosa dura.