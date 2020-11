Puigcerdà activa el projecte d'obres per ampliar la biblioteca pel Passeig

La façana de l'actual casal de la gent gran que dona al Passeig per on s'ampliarà la biblioteca

La façana de l'actual casal de la gent gran que dona al Passeig per on s'ampliarà la biblioteca miquel spa

L'Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat els tràmits previs per a l'execució del projecte d'ampliació de la biblioteca Comtat de Cerdanya, un dels equipaments culturals i socials de la comarca. La biblioteca s'ampliarà amb els locals baixos que donen al Passeig 10 d'Abril que ara acollien el Casal d'Avis Sant Domènec al conjunt d'edificis de l'antic convent dels dominics.

Un cop enllestit el disseny arquitectònic del nou espai cultural, el consistori ha anunciat la licitació de les obres amb l'objectiu que puguin començar després de l'hivern, quan bona part del sector de la construcció s'atura. Per a la realització d'aquest projecte, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 400.000 euros de la Generalitat i, alhora, està pendent de rebre'n una altra de la Diputació de Girona per sumar-los a una partida municipal.

El disseny final del projecte preveu la creació d'un espai específic per al públic infantil de la biblioteca que es tematitzarà al voltant de la llegenda de la Vella de l'Estany així com una sala d'actes. Aquesta nova sala tindrà com a funció descarregar la sala de convencions del Museu Cerdà amb un espai més reduït per a activitats amb menys públic al centre de la vila. L'espai que ara ocupa la biblioteca infantil es destinarà a sala de temàtica local, amb llibres sobre el Pirineu, la Cerdanya i Puigcerdà. El disseny també preveu més visibilitat de la biblioteca des del Passeig. Les obres tenen un termini d'execució de sis mesos.

L'ampliació de la biblioteca comportarà el trasllat del casal d'avis a l'edifici del Casino Ceretà, situat a pocs metres del mateix Passeig.